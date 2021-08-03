13 компаний изменили цены на автомобили во второй половине июля

В период с 16 по 31 июля у 13 марок, представленных на российском рынке, обновились цены на автомобили. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» по результатам мониторинга официальных сайтов автопроизводителей.

Традиционно начнем с массовых марок, которые повысили цены сразу на весь модельный ряд. Так произошло у российского УАЗ, который поднял стоимость всех пассажирских и коммерческих моделей на 2,2 – 4,1%. Аналогично поступила и японская Mazda, чьи автомобили подорожали на 1,7 – 2,6%.

Другие бренды из массового сегмента рынка ограничились повышением цен на отдельные модели. Например, в этот период стали дороже Great Wall Poer (на 4,1 – 4,3%), Haval H9 (на 1,6 – 2,5%), Mitsubishi Pajero Sport (на 0,8 – 1,4%), Nissan Qashqai (на 0,9 – 1,3%), Skoda Kodiaq (на 2,0 – 4,1%).

Среди премиум-марок отметим Genesis и Jeep, у которых прибавку получили по три модели из продуктовых линеек. Причем если американский бренд поднял стоимость на 1,0 – 2,3%, то корейский – сразу на 0,9 – 6,7%.

В этот период разнонаправленное изменение цен было отмечено у двух немецких марок – Volkswagen и Audi. У Volkswagen доступнее стали «каблучки» Caddy и Caddy Maxi в базовых комплектациях (на 0,2%), а вот большинство коммерческих моделей, напротив, подорожали на 0,7 – 5,0%. Что касается Audi, то одна из комплектаций лифтбека А7 Sportback подешевела на 0,9%, тогда как 5 моделей из семейства Q5, Q7 и Q8 получили прибавку в 0,1 – 7,2%.

Сколько всего марок обновили прайс-листы за весь июль, можно узнать здесь.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОСТАТ