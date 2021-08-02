Новый Geely Atlas Pro стартует на российском рынке

Российские дилеры Geely сегодня, 2 августа, начинают продажи нового кроссовера Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely в нашей стране, сообщает пресс-служба китайской марки.
На первом этапе Geely Atlas Pro выйдет на рынок с 1,5-литровым турбомотором, автоматической коробкой передач 7DCT, системой мягкого гибрида 48V EMS, полным приводом, в двух топовых комплектациях Flagship и Flagship+ стоимостью 2 млн 119 тыс. 990 рублей и 2 млн 184 тыс. 990 рублей соответственно.
В версии Flagship автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, полностью светодиодной оптикой, включая указатели поворота и задние фонари, а также датчиком освещения, подсветкой зоны выхода при открывании дверей и автоматической системой управления дальним светом. Кроме того, кроссовер получил электропривод пятой двери, датчик дождя и атмосферную подсветку салона с гаммой из 42 цветов. Удобство водителя и пассажиров обеспечивают кресла с развитой боковой поддержкой и высококачественной обивкой из экокожи с вставками под «карбон». Водительское сиденье оборудовано электрорегулировками по шести направлениям, а рулевая колонка регулируется по вылету и высоте. Кроссовер в комплектации Flagship+ дополнительно оборудован панорамной крышей с электрическим люком и функцией антизащемления, антенной в форме акульего плавника и подсветкой солнцезащитных козырьков.
Новый кроссовер Geely Atlas Pro оснащен высокоэффективным 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. с турбонаддувом и 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Силовая установка была разработана специалистами Geely совместно с инженерами Volvo. В арсенале автомобиля – система полного привода с электронно-управляемой муфтой и 4 режимами вождения для различных условий эксплуатации – Eco, Comfort, Sport, Offroad.
Ключевой особенностью новинки является 48-вольтовая система «мягкого гибрида» 48V EMS (Electric Motor Synergy). В составе системы приводной стартер-генератор, конвертер и литий-ионная батарея. Гибридная силовая установка такого типа обеспечивает плавный и тихий пуск двигателя внутреннего сгорания, мягкое управление тягой, а также дает 50 Нм дополнительного крутящего момента и повышает рабочие характеристики, компенсируя эффект «турбоямы» и исключая вибрации. В совокупности система наделяет автомобиль высокой разгонной динамикой и обеспечивает до 15% экономии топлива. Такие характеристики достигаются в том числе благодаря рекуперации энергии, которая накапливается в 48-вольтовой батарее.
По сравнению с родственной моделью Atlas передняя часть нового кроссовера претерпела радикальные изменения, выраженные в новом капоте и крыльях, увеличенной решетке радиатора в фирменном стиле «концентрической вселенной» и обновленной монохромной эмблеме, бамперах с аэродинамическими каналами, а также новой светодиодной оптике. Сзади автомобиль украшают яркие светодиодные фонари с обновленным рисунком, а дверь багажного отсека теперь снабжена электроприводом.
При разработке интерьера Atlas Pro были использованы современные и более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. Приятную атмосферу в салоне также создает амбиентная подсветка с возможностью выбора из 42 различных цветовых оттенков.
В центральной консоли расположена крупноформатная многоцветная панель мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма, а приборный щиток представлен виртуальным 7-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем.
Стоит также отметить селектор автоматической трансмиссии, вращающийся переключатель режимов движения, блок управления климатом с так называемыми рояльными клавишами и новые эргономичные кресла с отделкой экокожей. Все сиденья без исключения получили функцию подогрева подушек и спинок. А спинка заднего дивана для комфорта пассажиров регулируется по углу наклона.
Geely Atlas Pro получит инновационные технологии и широкий набор опций, в числе которых интеллектуальный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков и система кругового обзора 360.
Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».
Фото: Geely