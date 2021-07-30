Mercedes-Benz представит линейку будущих электромобилей

Компания Mercedes-Benz представит на международном автосалоне IAA Mobility 2021, который пройдет в Мюнхене с 7 по 12 сентября, всю гамму своих актуальных и будущих электромобилей.

Так, на мюнхенском стенде состоится мировая премьера сразу нескольких полностью электрических моделей: автомобиля EQE, первого представительского седана Mercedes-AMG на аккумуляторных источниках питания, а также концептуального автомобиля, который продемонстрирует, как Mercedes-Maybach собирается вступать в эру электрической мобильности, сообщает пресс-служба автопроизводителя. А в качестве европейской премьеры будет представлен полностью электрический семиместный автомобиль EQB, показанный ранее в Китае. Кроме того, концепт-кар smart позволит получить представление о первом автомобиле нового поколения полностью электрических моделей этого бренда.

Также Mercedes-AMG представит первый высокодинамичный гибрид из Аффальтербаха под технологическим лейблом E Performance. Среди других мировых премьер Mercedes-Benz автомобиль со спецзащитой S-Класс Guard и первый C-Класс All-Terrain.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mercedes-Benz к концу текущего десятилетия готовится полностью перейти на электрическую тягу везде, где это позволят условия рынка. В ходе этой ускоренной трансформации Mercedes-Benz будет твердо придерживаться своих целей в отношении прибыльности. Согласно этим целям совокупная доля подключаемых гибридов и чисто электрических автомобилей (xEV) в общем объеме продаж должна достичь 50% к 2025 году. Также предполагается рыночный сценарий, согласно которому к концу текущего десятилетия электромобили по большей части заменят собой автомобили с ДВС.

Так, к 2022 году во всех сегментах, где представлен бренд Mercedes-Benz, будут предлагаться его аккумуляторные электромобили (BEV). Начиная с 2025 года все новые автомобильные платформы будут исключительно электрическими, а клиенты в случае каждой модели получат возможность выбора ее полностью электрической альтернативы.

Концерн значительно ускоряет инвестиции в исследования и разработки. В период между 2022 и 2030 гг. планируется инвестировать в целом свыше 40 млрд евро в аккумуляторные электромобили. Благодаря заблаговременным инвестициям в гибкое производство и применению ультрасовременной системы производства MO360, предприятия Mercedes-Benz уже сегодня способны выпускать крупными сериями электромобили на аккумуляторных источниках питания. Со следующего года на семи производственных площадках, распложенных на трех континентах, с конвейера будет сходить восемь электрических моделей Mercedes-Benz. Как отметил председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Ола Каллениус, передовая флагманская модель EQS знаменует собой лишь начало этой новой эры для Mercedes-Benz.

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Фото: Mercedes-Benz