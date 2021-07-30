Новый внедорожник Great Wall Tank 600 может появиться в России

При этом о внешности Tank 600 можно судить по дизайн-скетчам, опубликованным в начале июля. На изображениях был показан внедорожник с угловатым кузовом, массивной радиаторной решеткой, узкими диодными фарами и большими колесами. По предварительным данным, Tank 600 оснастят 3,0-литровым бензиновым турбомотором V6, развивающим 354 л.с. Двигатель будет работать в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Китайский концерн Great Wall запустил серийное производство большого внедорожника Tank 600, который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser 300 . Официальная премьера новинки состоится в конце августа на автосалоне в китайском Чэнду, поэтому сошедшие с конвейера автомобили пока скрыты камуфляжем, пишет портал Autonews.ru .

Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году. Вполне возможно, что новый Tank 600 также может добраться до нашей страны.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9.

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Фото: autohome.com.cn