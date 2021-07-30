АВТОВАЗ в 1 полугодии получил 67 млн евро чистой прибыли по МСФО

АВТОВАЗ по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 67 млн евро против убытка в 316 млн евро за аналогичный период прошлого года. Как следует из финансовой отчетности основного акционера АВТОВАЗа – французской Renault, операционная прибыль предприятия в первом полугодии выросла до 110 млн евро против убытка в 2 млн евро годом ранее. Прибыль до налогов составила 85 млн евро против 33 млн евро убытка за аналогичный период 2020 года.

Мировые продажи автомобилей LADA в первом полугодии 2021 года увеличились на 41,1% до 215448 единиц, включая 200219 машин в России. В результате рыночная доля LADA составила 23% (+2,2 п.п. к первому полугодию 2020 года), что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Как завил ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, доля бренда LADA на российском авторынке может достигнуть 22 –23% по итогам 2021 года. По его словам, «Ростех» ждет роста финансовых результатов АВТОВАЗа по итогам года, несмотря на простои производства из-за проблем с компонентами в последнее время. «Мы исходим из реалистичного прогноза, что весь российский рынок может превысить 1,8 млн автомобилей в 2021 году, но только в том случае, если кризис электронных компонентов будет преодолен и государство поддержит спрос в четвертом квартале», – отметил С.Чемезов.

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Фото: АВТОВАЗ