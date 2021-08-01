Российский рынок LCV в 1 полугодии занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в первом полугодии показал рост, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в отчетный период увеличились на 42,9% до 1 млн 083 тыс. 155 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 242267 автомобилей (+38,7%). Второе место занимает Великобритания с показателем 191513 проданных машин (+75,9%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 140692 штуки (+23%). Далее идет Италия, где было реализовано 95857 легких коммерческих автомобилей (+55,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей результат составил 88094 машины (+39,9%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легких коммерческих автомобилей в России за первое полугодие составили 50936 единиц.

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Фото: ГАЗ