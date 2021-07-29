LADA Largus получит новую мультимедийную систему

АВТОВАЗ получил патент на панель мультимедийного устройства, который появился в базе «Федерального института промышленной собственности». Судя по изображениям, речь идет о информационно-развлекательном комплексе LADA Enjoy Pro, который предназначен для установки на автомобили семейства LADA Largus. Сроки выхода Largus с Enjoy Pro пока неизвестны, пишет газета «Известия». Напомним, новая мультимедийная система LADA EnjoY Pro на сегодняшний день представлена в автомобилях семейства LADA Granta, Vesta, включая версию Sport, а также XRAY Cross и XRAY.

Новая мультимедийная система LADA EnjoY Pro обеспечивает функционал современного смартфона, интегрированного в автомобиль, со встроенным Яндекс.Авто и поддержкой проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto. Система работает под управлением модифицированной Яндекс.Авто автомобильной версии Android 9 и отличается возможностью пользоваться привычными сервисами в дороге: Навигатором, Музыкой, Алисой и Заправками. Помимо этого, можно синхронизировать систему со своей учетной записью Яндекса. Так водители смогут строить маршруты на телефоне и переносить их на экран Яндекс.Авто.

LADA EnjoY Pro с Яндекс.Авто – это 7-или 8-дюймовый HD-экран с отзывчивой и яркой матрицей IPS, качественный объемный звук ARKAMYS, а также регулярно обновляемое программное обеспечение, которое позволяет поддерживать актуальность всех имеющихся функций, добавлять новые и повышать стабильность их работы.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ