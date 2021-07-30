Определены самые популярные автобусы с пробегом в России: ТОП-10

Самым покупаемым автобусом с пробегом в нашей стране (как и на рынке новых автобусов) является ПАЗ-3205. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования рынка подержанных автобусов по итогам 5 месяцев 2021 года.

Так, за период с января по май ПАЗ-3205 на вторичном рынке был куплен в количестве 1957 единиц (доля – 27% от общего объема). На второй и третьей позициях этого рейтинга находятся еще два представителя Павловского автобусного завода – ПАЗ-3204 и ПАЗ-4234 с показателями 879 и 477 экземпляров соответственно.

Далее следуют две модели производства Ликинского автобусного завода – ЛИАЗ-5292 (406 шт.) и ЛИАЗ-4292 (395 шт.). На шестой позиции расположился подержанный НЕФАЗ-5299, купленный в количестве 316 единиц. Седьмое место отвоевал у россиян «кореец» – Hyundai County (283 шт.). Замыкают десятку лидеров среди автобусов с пробегом отечественный ПАЗ-3203 (171 шт.), китайский Yutong ZK6129H (151 шт.) и белорусский МАЗ-103 (143 шт.).

Всего же за 5 месяцев нынешнего года в России, по данным агентства «АВТОСТАТ», было приобретено 7169 б/у автобусов. Это на 5% меньше, чем за тот же период 2020 года. Отметим, что и на рынке новых автобусов в январе – мае наблюдается небольшое падение.

Кроме автобусов, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Так, определить их актуальную стоимость можно при помощи калькулятора «Оценить авто».

Фото: Авито Авто