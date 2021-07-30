Казахстанский авторынок в 1 полугодии вырос на 60%

С января по июнь 2021 года в Казахстане было куплено 52,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60% больше, чем в 1 полугодии 2020 года. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежемесячного обзора «Рынок транспортных средств в Казахстане». Также ими был составлен рейтинг наиболее популярных марок и моделей местного рынка.

Порядка 30% на нем занимает Chevrolet, продукция которой за 6 месяцев разошлась тиражом в 14,9 тыс. автомобилей. Это почти в 24 раза больше, чем в январе – июне прошлого года. Следом идет корейский бренд Hyundai (12,1 тыс. шт.; +77%), а замыкает первую тройку японская Toyota (7 тыс. шт.; +46%). На четвертом месте – корейская Kia (4,2 тыс. шт.; +32%). Последним в ТОП-5 финиширует российская LADA (3,2 тыс. шт.; -54%), которая показывает отрицательную динамику, что обусловлено процессом смены дистрибьютора на местном рынке.

Лидером среди моделей по предпочтениям у казахстанцев является седан Chevrolet Cobalt, который приобрели 7 тыс. человек. Второе место в модельном рейтинге занимает еще один представитель Chevrolet – седан Nexia (6,5 тыс. шт.). Далее располагается Hyundai Accent (Solaris) с результатом в 5 тыс. купленных экземпляров. В пятерку лидеров также попали Toyota Camry и Kia Rio (2,7 тыс. и 2,6 тыс. шт. соответственно).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в июне нынешнего года авторынок Казахстана тоже продемонстрировал рост. В первый летний месяц его объем составил 10,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22% больше, чем в июне 2020 года.

Более подробная информация о состоянии казахстанского авторынка содержится здесь.

Фото: Chevrolet