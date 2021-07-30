Калужский завод Volkswagen уходит на летние каникулы

Калужский завод «Фольксваген Груп Рус» приостановит производство автомобилей в связи с плановым корпоративным отпуском, который будет проходить на предприятии cо 2 по 20 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус».

Напомним, завод «Фольксваген Груп Рус» в Калуге на данный момент производит лифтбеки Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также кроссовер Volkswagen Tiguan. Максимальная производственная мощность предприятия составляет 225 тыс. автомобилей в год. На территории завода также находится производство бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211, которые устанавливаются на наиболее востребованные модели Volkswagen и Skoda российского производства, а также экспортируются на производственные площадки по всему миру.

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Фото: «Фольксваген Груп Рус»