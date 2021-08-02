Экспортные продажи LADA в 1 полугодии превысили 15 тысяч автомобилей

Мировые продажи автомобилей LADA в первом полугодии 2021 года увеличились на 41,1% до 215448 единиц, включая 200219 машин в России. Таким образом, экспортные продажи LADA в отчетный период составили 15229 автомобилей (-24%), следует из финансовой отчетности группы Renault.

Напомним, ранее на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане началось производство автомобилей LADA. На новой промышленной площадке будет осуществляться выпуск всего модельного ряда LADA. Отдельно стоит отметить, что на предприятии в Костанае автомобили LADA Granta производятся мелкоузловым методом (CKD), с применением операций по окраске кузовов. Также в настоящее время на заводе «СарыаркаАвтоПром» продолжаются работы по освоению высокотехнологичных производственных операций по сварке кузовов данной модели, для дальнейшего увеличения локализации автомобилей LADA на казахстанском заводе. Для производства организованы новые рабочие места, весь персонал прошел необходимое обучение.

Вместе с тем АВТОВАЗ назначил компанию «Орион Дистрибьюшн» дистрибьютором автомобилей LADA в Казахстане. Как отмечается, АВТОВАЗ намерен активно развивать свое присутствие на рынке Казахстана, который является одним из ключевых экспортных направлений для российского автопроизводителя – в ближайшие годы дилерская сеть LADA в этой республике продолжит расширяться.

Фото: АВТОВАЗ