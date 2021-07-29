Новый купе-кроссовер Volkswagen Taigo может появиться в России

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo, который является адаптированной версией бразильского Nivus. Продаваться новинка будет в 28 странах ЕвроСоюза и в России, а также в Турции и Африке, сообщает издание «За рулем».

Длина нового кросс-купе Taigo составляет 4,26 метра, ширина – 1,75 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база новинки составляет 2566 мм. По сути, Taigo – более стильная альтернатива T-Cross, получившая покатую линию крыши в стиле купе. Но, не смотря на это, объем багажника автомобиля впечатляет – 438 литров.

Предлагаться Volkswagen Taigo будет исключительно с передним приводом и бензиновыми двигателями: литровым трехцилиндровым мотором и четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. Первый агрегат имеет мощность 95 и 110 л.с., в зависимости от настроек, а мощность четырехцилиндрового мотора составляет 150 л.с. Новый купе-кроссовер будет оснащаться 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями – смотря какой двигатель под капотом.

В оснащение Volkswagen Taigo входят 9,2-дюймовый сенсорный экран, беспроводная зарядка, 18-дюймовые колеса и различные системы помощи водителю (второй уровень автономного вождения), а также матричные светодиодные фары.