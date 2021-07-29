Новый купе-кроссовер Volkswagen Taigo может появиться в России

Компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo, который является адаптированной версией бразильского Nivus. Продаваться новинка будет в 28 странах ЕвроСоюза и в России, а также в Турции и Африке, сообщает издание «За рулем».
Длина нового кросс-купе Taigo составляет 4,26 метра, ширина – 1,75 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база новинки составляет 2566 мм. По сути, Taigo – более стильная альтернатива T-Cross, получившая покатую линию крыши в стиле купе. Но, не смотря на это, объем багажника автомобиля впечатляет – 438 литров.
Предлагаться Volkswagen Taigo будет исключительно с передним приводом и бензиновыми двигателями: литровым трехцилиндровым мотором и четырехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра. Первый агрегат имеет мощность 95 и 110 л.с., в зависимости от настроек, а мощность четырехцилиндрового мотора составляет 150 л.с. Новый купе-кроссовер будет оснащаться 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями – смотря какой двигатель под капотом.
В оснащение Volkswagen Taigo входят 9,2-дюймовый сенсорный экран, беспроводная зарядка, 18-дюймовые колеса и различные системы помощи водителю (второй уровень автономного вождения), а также матричные светодиодные фары.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Volkswagen начали продажи нового компактного кроссовера Taos, производство которого налажено на мощностях «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. Новинка предлагается в трех комплектациях – Respect (от 1 млн 626 тыс. 900 руб.), Status (от 1 млн 906 тыс. 900 руб.) и Exclusive (от 2 млн 099 тыс. 900 руб.). Кроме того, для заказа доступна ограниченная серия Joy! стоимостью от 2 млн 023 тыс. 400 рублей.
«В модельном ряду Volkswagen, предположительно, Taos займет третью позицию по объему реализации, после бестселлера марки Polo и кроссовера Tiguan, от которого новая модель не будет сильно отставать. При этом можно говорить об оттоке клиентов Tiguan в пользу Taos: возможно, он будет колебаться в диапазоне 15 – 20%, потому что среди покупателей есть потребность в компактном кроссовере, а при отсутствии такового в модельном ряду Volkswagen покупатели приобретали более крупную модель. Однако показатели перехода клиентов не будут катастрофическими для марки: у Tiguan появятся новые спецверсии, благодаря которым отток будет нивелирован, а Taos захватит свой контингент потребителей, которых никогда не было у Volkswagen», – рассказал директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев.
Источник: https://www.autostat.ru/news/48460/ © Автостат.
В свою очередь, руководитель отдела продаж Фольксваген Центр Внуково Игорь Осипов отмечает, что на рынке компактных кроссоверов сейчас очень плотная конкуренция, но у Taos большое количество преимуществ: широкий выбор современных двигателей и коробок передач, обеспечивающих лучшую динамику в классе вкупе с высокой топливной эффективностью, или опциями, которые конкуренты не могут предложить. В связи с этим эксперт уверен, что те клиенты, которые ранее выбирали другие модели, такие как Kia Seltos, Mazda CX-30, Nissan Qashqai, не имея возможности выбрать Volkswagen в данном сегменте, посмотрят в сторону нового Taos.
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Фото: Volkswagen