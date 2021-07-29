АВТОВАЗ рассказал о планах по локализации новых моделей LADA

Уровень локализации автомобилей LADA в настоящее время составляет от 50 до 90% в зависимости от модели. Использование новой платформы CMF-B в будущем модельном ряду сделает эту долю более ровной для всех автомобилей – около 75%. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

«Будущие перспективные направления локализации – это, например, разработка технологий автоматической коробки передач, есть большие перспективы использования локальных технологий в других сферах. Например, по 719-му постановлению у нас серьезные намерения локализовать компоненты электроники и элементы мультимедийных систем. В России уже есть несколько компаний, которые готовые поставлять такие компоненты, мы готовы привлекать и новых», – рассказал глава АВТОВАЗа.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

В ближайшие пять лет АВТОВАЗ планирует представить пять новинок, и первой из них станет рестайлинговая LADA Vesta – она ожидается уже в следующем году. На 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал», разработанных на базе третьей генерации Logan/Sandero. В 2024-м должен выйти на рынок внедорожник Niva нового поколения, который будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. В дальнейшем в линейке АВТОВАЗа впервые появится сренеразмерный кроссовер С-класса – им вполне может стать перелицованный Dacia Bigster, чей концепт был представлен в этом году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ