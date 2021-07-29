Mazda в 1 полугодии увеличила продажи в России на 27%

Российские дилеры Mazda в первом полугодии 2021 года реализовали 15096 автомобилей – на 27% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,7% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам июня продажи Mazda в нашей стране снизились на 11% до 2340 машин.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в первом полугодии составили 9610 автомобилей (+9%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском авторынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее завод «Мазда Соллерс» приостановил производство автомобилей с 26 июля по 8 августа в связи с летним корпоративным отпуском и проведением планового технического обслуживания оборудования. В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Mazda CX-5, Mazda CX-9, Mazda CX-30, а также седан Mazda6. По итогам первого полугодия 2021 года завод «Мазда Соллерс» произвел 11579 автомобилей Mazda.

Во сколько обходится содержание автомобиля Mazda (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «КЛЮЧАВТО»

