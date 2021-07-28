Tesla отложила выпуск пикапа Cybertruck и грузовика Semi | АВТОСТАТ

Tesla отложила выпуск пикапа Cybertruck и грузовика Semi

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Tesla отложила выпуск пикапа Cybertruck и грузовика Semi

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Компания Tesla отложила старт производства электрического пикапа Cybertruck, который изначально планировался на конец 2021 года. Это стало известно из письма руководства Tesla инвесторам, в котором обозначены приоритеты: начало производства Tesla Model Y на строящемся заводе в Берлине и на мощностях в американском Остине, штат Техас. В числе причин, по которым появление электропикапа Tesla Cybertruck и дальнобойного грузовика Semi задерживается, называются также ограниченная доступность аккумуляторов и проблемы с цепочкой поставок, пишет «Российская газета».

Напомним, Tesla Cybertruck, премьера которого состоялась в ноябре 2019 года, – это электрический пикап с футуристическим дизайном, шестиместным салоном и вместительной платформой, рассчитанной на перевозку 1,6 тонн груза. Компания обещала выпустить три модификации «Кибертрака»: с одним, двумя или тремя электромоторами. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из высокопрочной стали, которую применяют в конструкции космических ракет компании SpaceX. По словам главы Tesla Илона Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия.

На презентации 2019 года были объявлены и предварительные цены: базовый Tesla Cybertruck должен стоить 40 тыс. долларов, а самый мощный, трехмоторный – 70 тыс. долларов. Однако к моменту запуска продаж электропикап наверняка подорожает.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Tesla

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоэлектромобилиtesla

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