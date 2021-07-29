Haval вновь обновил рамный внедорожник H9

Компания Haval выпустила обновленный рамный внедорожник H9, который появится на китайском рынке уже этим летом. Первые фотографии автомобиля, который претерпел уже третий рестайлинг в нынешнем поколении, опубликовало издание Autohome.

У большого внедорожника изменилась передняя часть кузова: прежнюю радиаторную решетку с горизонтальными ламелями заменили на новую с вертикально расположенными планками. Кроме того, Haval H9 обзавелся новым передним бампером с другими блоками противотуманных фар, пишет портал Autonews.ru.

Что касается салона, то там появилась новая передняя панель с увеличенным сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, над которым расположился горизонтальный дефлектор климатической установки.

На китайском рынке обновленный Haval H9 будет доступен с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 227 л.с., работающим вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В России рамный внедорожник Haval H9 производится на заводе Haval в Тульской области. Модель предлагается в трех комплектациях – Comfort, Elite и Premium – по цене от 2 млн 750 тыс. рублей до 3 млн 150 тыс. рублей. В базовой версии Haval H9 поставляется в 5-местной конфигурации салона, в остальных версиях – это 7-местный внедорожник. Во всех комплектациях Haval H9 оснащается системой полного привода и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач производства компании ZF. Haval H9 в комплектациях Comfort и Elite предлагается как с бензиновым двигателем с турбонаддувом, так и с дизельным мотором. Топ-версия H9 Premium доступна только с бензиновым двигателем.

Напомним, в марте 2021 года российские дилеры Haval начали продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 2021 модельного года. Изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом: благодаря изменению настроек его крутящий момент увеличился с 350 Нм до 380 Нм. При этом мощность бензинового двигателя Haval H9 версии 2021 года была оптимизирована с 245 л.с. до 218 л.с. – это обеспечило модели соответствие эко-стандарту Евро-6.

Все версии Haval H9 оборудованы мультимедийной системой с 9-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и повышенным качеством графики, а также обновленной цифровой панелью приборов. Теперь структура и дизайн вывода информации соответствуют современной концепции, ранее представленной в интеллектуальном кроссовере Haval F7.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Autohome.com.cn