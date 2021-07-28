АВТОВАЗ намерен вернуться в Европу с новой LADA Niva

АВТОВАЗ может вернуться на европейский рынок, который покинул весной 2019 года, с внедорожником LADA Niva нового поколения. Об этом в интервью журналу «Эксперт» заявил президент АВТОВАЗа Николя Мор.

«Если мы когда-нибудь вернемся на европейский рынок, это будет какой-нибудь специальный автомобиль типа Niva. Мы с интересом смотрим, как некоторые независимые компании пытаются продавать автомобиль Niva в Великобритании, Германии, Словакии. Это хорошие новости, которые означают, что имя Niva до сих пор что-то означает для европейских покупателей. В Европе имидж марки LADA связан, скорее, с понятием доступного автомобиля, а имидж Niva более серьезный, это автомобиль, который может проехать где угодно», – рассказал глава АВТОВАЗа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение внедорожника Niva планируется представить в 2024 году. Уже известно, что новая Niva будет выпускаться в двух версиях – с компактной и удлиненной колесной базой. Внедорожник сохранит полный привод и получит рекордный дорожный просвет в 240 мм, а под его капотом в качестве альтернативы вазовскому 1,8-литровому мотору мощностью 122 л.с. будет предложен 150-сильный турбодвигатель объемом 1,3 л, которым сегодня оснащаются Renault Arkana, а также новые Kaptur и Duster.

Напомним, АВТОВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу весной 2019 года. Причиной ухода называлось ужесточение экологических норм: действующий стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Между тем, по итогам первого полугодия 2021 года реализация автомобилей LADA в Евросоюзе составила 741 единицу, снизившись на 35,4%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА).

Фото: АВТОВАЗ