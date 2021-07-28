С 1 августа работу московского такси будет контролировать КИС

Каждый водитель такси в Москве, если он хочет остаться работать на территории столицы, с 1 августа 2021 года должен быть зарегистрирован в системе КИС «АРТ» - комплексной информационной системе «Аналитика работы такси». Водители при этом получат личный цифровой профиль, куда в электронном виде будут заноситься не только все их поездки, но и медосмотры, техосмотры автомобиля, переработки по времени и много другой информации.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, это позволит компаниям-перевозчикам и диспетчерским службам следить за рейтингом шоферов, не пускать за руль тех, кто не имеет права работать в такси, не позволять водителям перерабатывать. Поскольку КИС становится единой системой для всех агрегаторов и таксопарков, никто не помешает водителю работать на несколько компаний сразу - их личную свободу в выборе работодателя никто не ограничит. Но поскольку система позволяет в режиме онлайн собирать общие сведения, переработать (собственно, это было главной задачей проекта) сверх нормы теперь не получится, а соответственно, должна снизиться аварийность по этой категории транспорта.

КИС «АРТ» позволит блокировать цифровые профили водителей с плохой репутацией и тех, у кого нет трехлетнего опыта вождения, кто не получил разрешение на перевозку пассажиров, выданное в Москве или Московской области, кто не прошел медосмотр до выхода на смену и пр. Такой водитель просто не получит заказ от диспетчера.

В сетях прошла информация, что водители такси уже волнуются, насколько жизнеспособным окажется цифровой контролер, сможет ли он в ежедневном режиме перерабатывать огромный блок поступающей информации. Ведь, по последним данным, сейчас в городе работает около 80 тысяч легковых такси. Каждый из этих автомобилей совершает по 15-17 поездок в день.

По данным московской мэрии, сегодня службу такси используют свыше одного миллиона москвичей в сутки. Среднее время подачи машины по городу составляет около 4 минут, в часы пик — около 7 минут. Удастся ли сохранить все эти достижения? Через 3 дня - момент истины.

Кстати, во сколько обходится содержание личного автомобиля – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ