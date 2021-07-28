Какие LCV с пробегом покупают в России: ТОП-10 моделей

Лидером вторичного рынка среди легких коммерческих автомобилей (LCV) в нашей стране является модель GAZ 3302, отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ». Также они составили рейтинг из десяти самых популярных LCV с пробегом по итогам 5 месяцев 2021 года.

Так, упомянутая уже GAZ 3302 за это время была приобретена в количестве 36,7 тыс. подержанных экземпляров, что составляет 22% от общего объема вторичного рынка LCV. Вторым в нашем списке, с большим отставанием от лидера, оказывается GAZ Gazelle Next, результат которой в январе – мае достиг 10,8 тыс. штук. И только на третьей позиции располагается иномарка – Ford Transit, которая на вторичном рынке разошлась тиражом в 9 тыс. единиц.

Далее следуют сразу три отечественные модели: GAZ 2705 (6,5 тыс. шт.), УАЗ 3909 (5,7 тыс. шт.) и GAZ 3221 (5,5 тыс. шт.). Седьмое место занял Volkswagen Transporter с показателем 4,8 тыс. б/у автомобилей, восьмое – фургон LADA Largus VU (4,5 тыс. шт.). В ТОП-10 самых популярных LCV с пробегом также попали GAZ 2752 (4,3 тыс. шт.) и Nissan Serena/Vanette (4 тыс. шт.).

Всего же за 5 месяцев нынешнего года в нашей стране, по данным агентства «АВТОСТАТ», было куплено примерно 165 тыс. подержанных легких коммерческих машин. Это на 25% больше, чем за тот же период 2020 года. Но этот рост меньше, чем на рынке новых LCV, о котором агентство сообщало ранее. Там он вдвое больше.

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Фото: Авито Авто