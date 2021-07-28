Автомобили под брендом Dacia не появятся в России

Президент АВТОВАЗа Николя Мор опроверг слухи о выводе марки Dacia на российский рынок, которые появились после того, как прототипы Logan и Sandero третьего поколения были замечены во время тестов в Тольятти с шильдиками румынского бренда.

«Планов производить машины Dacia на территории России нет, так же, как нет планов выводить марку Dacia на российский рынок. Но с точки зрения использования компонентов возможно более широкое использование как компонентов Dacia на АВТОВАЗе, так и компонентов АВТОВАЗа на заводе в Румынии», – заявил Николя Мор в интервью журналу «Эксперт».

Топ-менеджер подчеркнул, что сближение марок Dacia и LADA в первую очередь касается инжиниринга, стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно. По его словам, серийные Logan и Sandero для России получат оригинальные решетки радиатора с эмблемой Renault. Производство моделей планируется наладить на АВТОВАЗе в 2022 году.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault в рамках нового стратегического плана «Ренолюция» (Renaulution) создала новое бизнес-подразделение Dacia-LADA, что укрепит производственные синергии между брендами за счет использования высококонкурентной по стоимости и гибкой платформы CMF-B в сочетании с самым высоким коэффициентом локализации. АВТОВАЗ и Dacia останутся отдельными компаниями со своей собственной историей и стратегией, которые вместе будут выпускать ежегодно более 1 млн автомобилей на базе CMF-B, перейдя с 4 платформ на одну и сократив количество типов кузовов с 18 до 11.

Между тем, ранее стало известно, что директором по дизайну Dacia-LADA станет Майлз Нюрнбергер, который вступит в свою новую должность с 1 сентября нынешнего года и будет подчиняться Лоуренсу ван ден Акеру, отвечающему за дизайн в Renault Group. На новом посту Майлз Нюрнбергер заменит 53-летнего испанца Алехандро Месонеро-Романоса, который перешел в Dacia-LADA только в апреле нынешнего года, но недавно возглавил подразделение по дизайну Alfa Romeo. На посту директора по дизайну Dacia Майлз Нюрнбергер займется адаптацией концепта Dacia Bigster – серийный внедорожник запланирован к запуску в 2025 году. Также Нюрнбергер, возможно, примет участие в редизайне нового поколения LADA Niva, внешность которого будет основана на прототипе LADA Niva Vision. По крайней мере, именно у него теперь будет утверждать внешность будущих моделей LADA новый главный дизайнер АВТОВАЗа француз Жан-Филипп Салар, пришедший на смену британцу Стиву Маттину.

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Фото: Dacia