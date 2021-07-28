Geely представила обновленный кроссовер Coolray

Компания Geely представила обновленный кроссовер Binyue, который в России продают под названием Coolray.

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника новинка будет отличаться X-образным серым элементом во фронтальной части кузова, новыми бамперами, спойлером сложной формы в верхней части задней двери, а также оптикой с измененной графикой.

Что касается салона, то там появится увеличенный с 10,25 до 12,3 дюйма дисплей информационно-развлекательного комплекса. Кроме того, в качестве опции будет доступна система атмосферной диодной подсветки салона с возможностью выбора из 72 цветов.

В Китае обновленный Geely Binyue будет доступен с 1,4- и 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 141 и 177 л.с. соответственно. Первый двигатель работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с «роботом» такого же диапазона, а более мощный сочетается только с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Напомним, на российском рынке Geely Coolray появился в марте прошлого года и стал новым бестселлером марки в нашей стране. По итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры Geely реализовали 4555 автомобилей этой модели, что в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России Geely Coolray представлен с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси. Стоимость модели в настоящее время составляет от 1 млн 376 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июня российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида, чьи продажи стартуют 2 августа. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely