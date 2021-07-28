Электрические «ГАЗели» вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде

Электробусы GAZelle e-NN, созданные на Горьковском автозаводе, вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро «Парк культуры». Электрическая «ГАЗель» сочетает в себе унифицированные компоненты модельного ряда легких коммерческих автомобилей ГАЗ и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Пассажировместимость автобуса – 17 человек, полная масса электромобиля – 4,6 т, сообщает пресс-служба ГАЗа.
На машинах установлен электродвигатель синхронного типа на постоянных магнитах. Его пиковая мощность составляет 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода на одной зарядке – до 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе в режиме городских перевозок с частыми остановками.
В основе конструкции GAZelle e-NN лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.
Как отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, электрификация городского транспорта – это глобальный процесс, который позволит повысить качество и комфорт жизни в мегаполисах. Речь идет не только об экологии, но и о снижении уровня шума, а также о широком внедрении цифровых сервисов, направленных на повышение безопасности и комфорта пассажиров и эффективности управления автопарками.
Напомним, ранее дилеры ГАЗа начали прием заказов на новый коммерческий автомобиль «ГАЗель NN», который поступит в продажу с 24 августа. Согласно сайту ГАЗа, цены на бортовую модификацию «ГАЗель NN» начинаются от 1 млн 899 тыс. 400 рублей. На начальном этапе новинка будет комплектоваться 6-ступенчатой коробкой передач, новой разработкой Горьковского автозавода, и дизельным двигателем Cummins 2,8 ISF мощностью 150 л.с. По словам управляющего директора Горьковского автозавода Андрея Софонова, в этом году «ГАЗель NN» также получит двигатель Evotech 3,0 (122 л.с.), которым будут оснащаться автомобили в трех различных модификациях: чисто бензиновой и битопливной (CNG/LPG). В перспективе при наличии спроса «ГАЗель NN» будет также доступна российским клиентам с двигателем Cummins F2.8 «Евро-6» мощностью 170 л.с., с которым уже выпускаются автомобили на турецкой сборочной площадке ГАЗа для местного рынка. Кроме того, ГАЗ ведет проработку вопроса о появлении на «ГАЗели NN» автоматической трансмиссии, однако решений по ее внедрению пока не принято.
«ГАЗель NN» получила обновленный экстерьер с более строгими линиями в передней части автомобиля, а также принципиально новый интерьер кабины, который включает комфортабельное подрессоренное водительское сиденье с 11 видами регулировок, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и новым интерфейсом. Передняя панель имеет разъемы USB, ниши для смартфонов, пластиковых карт, стаканов кофе и бутылок с водой, охлаждаемый и запираемый нижний ящик. Два дополнительных USB-разъема на потолочной консоли используются для подключения видеорегистратора или тахографа. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели не только повышает эффективность работы узла, но и увеличивает свободное пространство кабины. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик с подстаканниками. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен термопоглощающим ветровым стеклом. Яркие, полностью светодиодные фары рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Целый ряд технических изменений позволил заметно снизить уровень шума и вибрационных нагрузок.
Подушка безопасности водителя входит в базовую комплектацию. Электронная система динамической стабилизации (ESP), система помощи при экстренном торможении (BAS), система электронного распределения тормозных усилий (EBD) в комплексе с противобуксовочной системой (TCS), а также система помощи при трогании на подъем (HSA) обеспечивают высокую управляемость и устойчивость машины в сложных дорожных ситуациях. Работая совместно с новой тормозной системой (с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах), «электронные помощники» водителя обеспечивают эффективное маневрирование и замедление автомобиля.
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Фото: ГАЗ