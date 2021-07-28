Электрические «ГАЗели» вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде

Электробусы GAZelle e-NN, созданные на Горьковском автозаводе, вышли на пассажирский маршрут в Нижнем Новгороде, который связывает аэропорт Стригино и станцию метро «Парк культуры». Электрическая «ГАЗель» сочетает в себе унифицированные компоненты модельного ряда легких коммерческих автомобилей ГАЗ и оригинальные электрические узлы: тяговые батареи, электродвигатель, преобразователь напряжения, зарядное устройство и другие компоненты. Пассажировместимость автобуса – 17 человек, полная масса электромобиля – 4,6 т, сообщает пресс-служба ГАЗа.

На машинах установлен электродвигатель синхронного типа на постоянных магнитах. Его пиковая мощность составляет 100 кВт, максимальный крутящий момент – 310 Нм. Энергоемкость аккумуляторных батарей – 48 кВт/ч. Максимальная скорость – 100 км/ч, запас хода на одной зарядке – до 120 км. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 км за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут. Режим рекуперации позволяет обеспечивать подзарядку батарей в момент торможения, что особенно актуально при работе в режиме городских перевозок с частыми остановками.

В основе конструкции GAZelle e-NN лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого электротранспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.

Как отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, электрификация городского транспорта – это глобальный процесс, который позволит повысить качество и комфорт жизни в мегаполисах. Речь идет не только об экологии, но и о снижении уровня шума, а также о широком внедрении цифровых сервисов, направленных на повышение безопасности и комфорта пассажиров и эффективности управления автопарками.