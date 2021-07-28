Эксперты рассказали, какой автомобиль купить в условиях дефицита

Сохраняющийся вот уже более года дефицит на российском авторынке ограничивает выбор покупателей. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какой автомобиль лучше купить в сложившихся условиях.

По словам директора по развитию ГК «Прагматика» Александра Шапринского, на дефицитные автомобили, в зависимости от бренда, в салонах компании приходится от 15% до 40% запросов клиентов. Максимальный срок ожидания таких машин может составлять от 2 до 6 месяцев. Но ждать выбранную комплектацию готовы только около 30% покупателей. В наличии на складах довольно ограниченный ассортимент, ликвидные комплектации вымываются очень быстро. Все это происходит на фоне смещения производственных планов из-за проблем с комплектующими. На этом фоне некоторые покупатели уходят в сегмент автомобилей с пробегом, где пытаются найти относительно свежий автомобиль с похожими характеристиками.

«При дефиците все автомобили в наличии часто представлены в шоу-румах в качестве выставочных образцов, а они обычно предполагают дополнительное оборудование. Клиентов порой это смущает, они хотят приобрести автомобиль «в базе». Это не проблема, можно заказать его в поставку по предоплате, но придется подождать. Тут все зависит от финансовой состоятельности каждого отдельного покупателя. За время ожидания поставки автомобиля в нужном цвете и комплектации может вырасти стоимость: если ориентироваться на текущий темп роста цен, машина может подорожать на 8 - 12%. В ожидании есть и другие риски - например, за это время сломается старая машина покупателя, и отложенные на покупку средства понадобятся на проведение ремонта, и прочее. В любом случае покупка машины здесь и сейчас из имеющегося ассортимента или по предзаказу - это вопрос выбора», - рассуждает руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов.

Как рассказал директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников, клиенты понимают, что в случае предзаказа к моменту поставки автомобиля цена на модель может увеличиться, поэтому стараются выбрать автомобиль из наличия, и при этом некоторые из них готовы рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в качестве альтернативы новому. Неудивительно, что дилерский сегмент рынка автомобилей с пробегом продолжает расти. Предоставление дополнительной технической гарантии может стать решающим аргументом в пользу выбора автомобиля с пробегом.

Подробнее о том, какие машины сегодня можно найти в наличии у дилеров, а за какими моделями выстроились очереди – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».