КАМАЗ в 1 полугодии получил 2,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

КАМАЗ по итогам первого полугодия 2021 года увеличил выручку с 74 млрд 568 млн рублей до 112 млрд 334 млн рублей по РСБУ. Чистая прибыль КАМАЗа за первые шесть месяцев текущего года выросла более чем в пять раз по сравнению с первым полугодием 2020-го – с 554 млн рублей до 2 млрд 833 млн рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Достигнутые показатели – это результат работы по развитию модельного ряда грузовой и пассажирской техники, успешной реализации инвестпроектов, направленных на освоение передовых технологий производства, над чем коллектив компании работает в течение нескольких лет. Кроме того, хороших финансовых результатов в первой половине этого года нам удалось достичь за счет активной реализации автомобилей КАМАЗ-54901 – новинки модельного ряда поколения К5, которую мы вывели на рынок в прошлом году. Также отмечен стабильный спрос на автотехнику поколения К4 на компримированном и сжиженном природном газе, активно шли поставки пассажирской техники в российские регионы. Кроме того, достижению высоких финансовых результатов способствовали меры государственной поддержки, оказываемые автопрому», – прокомментировал генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ в первом полугодии 2021 года увеличил производство на 28%, выпустив 21352 грузовых автомобиля, что на 28% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ