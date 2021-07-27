АВТОВАЗ в 2021 году может увеличить свою долю до 22 - 23%

Доля бренда LADA на российском авторынке может достигнуть 22 - 23% по итогам 2021 года. Об этом агентству «ТАСС» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, добавив, что «Ростех» ждет роста финансовых результатов АВТОВАЗа по итогам года, несмотря на простои производства из-за проблем с компонентами в последнее время.

«Мы исходим из реалистичного прогноза, что весь российский рынок может превысить 1,8 млн автомобилей в 2021 году, но только в том случае, если кризис электронных компонентов будет преодолен и государство поддержит спрос в четвертом квартале», – отметил С.Чемезов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры LADA реализовали 200219 автомобилей, что на 51% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 23% (+2,2 п.п. к первому полугодию 2020 года), что является лучшим показателем за последние 10 лет.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ