Обновленная Hyundai Creta получит внешность в стиле нового Tucson

Компания Hyundai начала дорожные испытания обновленного кроссовера Creta второго поколения. Судя по шпионскому снимку, опубликованному индийским изданием Autocar, модель в рамках рестайлинга получит внешность в стиле нового Tucson. По предварительным данным, премьера автомобиля состоится в 2022 году, пишет портал Autonews.ru.

В частности, Hyundai Creta обзаведется характерной радиаторной решеткой со сложным узором, в которую интегрированы светодиодные элементы дневных ходовых огней. Кроме того, от предшественника компактный кроссовер можно будет отличить благодаря модернизированному бамперу и капоту новой формы.

Техническая начинка Hyundai Creta, которую продают в юго-восточной Азии, изменениям не подвергнется. Как и прежде, в моторную гамму войдут 1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 115 л.с., а также дизель такого же объема и отдачи. На вершине линейки будет 1,4-литровая «турбочетверка», развивающая 140 л.с. Трансмиссии – 6-ступенчатая «механика», вариатор и 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Стоит отметить, что в России Hyundai Creta второго поколения был представлен только в июне этого года, а официальные продажи новинки стартовали накануне, 26 июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

На старте продаж новая Hyundai Creta доступна в пяти комплектациях – Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige – по цене от 1 млн 199 тыс. рублей до 1 млн 900 тыс. рублей. Автомобили в специальном исполнении Smart будут представлены позднее. В версиях Prime, Classic, Family и Lifestyle автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. В комплектациях Classic, Family, Lifestyle и Prestige кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

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Фото: Autocar