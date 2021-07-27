«Автотор» модернизирует окрасочное производство

Калининградский завод «Автотор» начал масштабную модернизацию окрасочного производства. Работы пройдут в период с 17 июля по 4 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба предприятия. Модернизация предусматривает полную остановку окрасочного и сварочного производств. В данный период будет вестись лишь сварка опытных кузовов для наладки и тестирования нового оборудования. Персонал, который не предполагается задействовать в работах, будет направлен в плановый отпуск. Реконструкция окрасочного производства «Автотора» выполняется компанией Dürr (Германия) и ее подрядчиками. Общая стоимость работ составляет порядка 6 млн евро.

Как рассказал директор Инжинирингового центра «Автотор» Александр Зайцев, по итогам модернизации запланировано увеличение производительности окрасочного производства на 20% – с 10 до 12 кузовов в час. Полностью окрасочное производство будет готово к выполнению заданных объемов окраски кузовов по всем цветам к 1 октября 2021 года.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. Расширение и обновление производственных мощностей позволит достичь показателя в 50 тыс. кузовов в год. В целом по итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

В рамках выполнения обязательств по СПИК, подписанного компанией с Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области, «Автотор» осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу.

Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия.

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Фото: «Автотор»