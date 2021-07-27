Kia готовится обновить кроссовер Soul

Компания Kia готовится обновить компактный кроссовер Soul, сменивший поколение в ноябре 2018 года. В распоряжении портала TheKoreanCarBlog оказались первые шпионские фотографии автомобиля, замеченного во время дорожных испытаний в Южной Корее.

Как пишет портал Motor.ru, пока об изменениях в дизайне сказать сложно, но почти наверняка они затронут передний и задний бамперы, а также наполнение решетки радиатора и рисунок фар и фонарей. Обновит ли Kia двери модели, неизвестно: возможно, под камуфляжем все по-прежнему и его использовали, чтобы сбить с толку очевидцев.

Ожидается, что рестайлинговый Soul обзаведется свежим комплексом систем безопасности, а в салоне появится более крупный тачскрин мультимедийной системы размерностью 10,25 дюйма, а также цифровая приборка как в обновившемся весной K3/Cerato.

Техническая «начинка» тоже не останется без изменений: по слухам, в моторную гамму с обновлением включат 1,6-литровый бензиновый турбомотор семейства SmartStream с системой изменения фаз газораспределения CVVD.

Напомним, на российском рынке дореформенный Kia Soul третьего поколения представлен в 17 вариантах комплектаций с тремя вариантами бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферными моторами 1,6 MPI (123 л. с.) могут быть оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач с шестью передачами. Двигатель 2,0 MPI (150 л. с.) предлагается только в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1,6 T-GDI (200 л. с.) в версии GT Line агрегатируется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.

Стоимость Kia Soul составляет от 1 млн 229 тыс. 900 рублей до 1 млн 849 тыс. 900 рублей. При этом ранее компания Kia обновила комплектации этого кроссовера 2021-го модельного года. Так, вне зависимости от комплектации для Kia Soul теперь предусмотрена система напоминания о присутствии пассажиров на заднем ряду сидений (ROA). Перед выходом из автомобиля ассистент напоминает водителю о нахождении на заднем сиденье детей или домашних животных.

Начиная с комплектации Prestige стала доступна возможность дистанционного запуска двигателя для системы бесключевого доступа Smart Key. Функция осуществляется с помощью кнопки на ключе с расстояния 30-50 м. Дистанционно запущенный двигатель работает на протяжении 10 минут, то есть обеспечивается прогрев перед поездкой, но исключается длительная работа и перерасход топлива.

Комплектации Luxe+, Prestige+ и Style+ теперь оборудованы мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, доступом к сервисам Яндекс,Apple Carplay и Android Auto. Они могут работать в режиме онлайн при подключении по сети Wi-Fi (в качестве точки доступа выступает мобильный телефон пользователяили другой способ подключения к интернету по Wi-Fi) и в офлайн-режиме (необходимо предварительно загрузить карты).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: TheKoreanCarBlog