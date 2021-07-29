Итальянский авторынок в июне сбавил темпы роста

Автомобильный рынок Италии в июне вырос на 12,6% и составил 149438 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), положительная динамика по-преднему обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с июнем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 13,3% ниже. В то же время в ассоциации рассчитывают, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей будут способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли. По итогам шести месяцев 2021 года реализация автомобилей в Италии составила 884750 единиц (+51,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в июне реализовал 22191 машину (+19,4%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи увеличились на 19,2% и составили 13644 единиц. На третьей строчке идет Renault с показателем 8716 реализованных автомобилей (-9,5%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (8377 шт., +10,9%) и Peugeot (8068 шт., +11,5%).

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Фото: AutoWP.ru