Haval Jolion в июне впервые вошел в тройку бестселлеров марки

Российские дилеры Haval в июне реализовали 3509 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2021 года в России было продано 16235 кроссоверов и внедорожников марки (рост в 2,4 раза). В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в июне остается кроссовер Haval F7, чья реализация выросла на 72% и составила 1038 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 937 владельцев (рост в 3,8 раза). В тройку лидеров также впервые вошел новый компактный кроссовер Haval Jolion, представленный в середине мая этого года: в прошлом месяце продажи новинки составили 907 экземпляров. Стоит отметить, что в июле российские дилеры Haval начали продажи кроссовера Jolion в полноприводной модификации.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап Great Wall Pao, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval