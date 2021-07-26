УАЗ может возродить модель «Патриот Спорт»

Ульяновский автозавод запустил в соцсетях опрос о том, будет ли востребована спортивная версия для актуального УАЗ «Патриот». Мнения подписчиков в комментариях разделились: некоторые читатели хотят видеть в модельной гамме обновленный «Патриот Спорт», а большинство ждут «Патриот» в трехдверном кузове, пишет издание «За рулем».

Напомним, УАЗ представил короткобазный УАЗ-3160, который получил название «Патриот Спорт», в 2010 году, однако из-за низкого спроса его выпуск был прекращен уже через год. За это время с конвейера УАЗа сошло менее 3000 экземпляров «Патриот Спорт», хотя изначально производитель рассчитывал собирать 900 таких автомобилей ежемесячно.

УАЗ «Патриот Спорт» отличался от стандартного внедорожника спойлером на пятой двери, укороченной на 360 мм колесной базой и уменьшенной на 300 мм длиной. Кроме того, он был более проходимым за счет улучшенных характеристик углов съезда и въезда. При этом курсовая устойчивость у укороченного «Патриота» была ухудшена. Автомобиль предлагался с двигателем ЗМЗ-4091 (112 л.с.) или со 128-сильным мотором. Прогнозировалась и дизельная модификация.

Компактный «Патриот Спорт» стоил на 70 - 90 тыс. рублей дешевле полноразмерного «Патриота». В настоящее время цены на модель составляют от 1 млн 034 тыс. рублей до 1 млн 510 тыс. рублей, в зависимости от комплектации.

Стоит отметить, что флагманский внедорожник «Патриот» является самой продаваемой моделью УАЗ: по итогам первого полугодия 2021 года на нем остановили свой выбор 4779 покупателей (-17%), согласно данным АЕБ.

Между тем, ранее стало известно, что Ульяновский автозавод приостановил разработку нового рамного внедорожника, который должен заменить модель «Патриот». При этом от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ в компании не отказываются, и сейчас разрабатываются новые график инвестиций и план реализации проекта.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: УАЗ