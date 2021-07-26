ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» объединяют управляющий кластер

ГК «АВТОDOM» и ГК «АвтоСпецЦентр» летом 2021 года приняли решение об объединении управляющих компаний и административных подразделений в единый управляющий кластер. Благодаря эффекту синергии и модернизации архитектуры операционных процессов холдинги планируют сократить расходы на разработку и внедрение новых технологичных проектов и масштабировать лучшие практики бизнеса на обе компании, говорится в их совместной заявлении.

Объединение управляющего кластера затронет в первую очередь административные функции: разработка и внедрение новой платформы DMS, применение новых технологий и инструментов в маркетинге, таких как запуск CDP системы, консолидация работы департаментов финансовых услуг и автомобилей с пробегом.

«АвтоСпецЦентр» и «АВТОDOM» остаются автономными, юридически обособленными компаниями со своей организационной структурой. «Речь не идет о полном объединении холдингов. Синергия управляющих команд направлена в первую очередь на сокращение издержек, автоматизацию операционных процессов и внедрение новых передовых технологий в маркетинг и ИТ-инфраструктуру холдингов, – отметил генеральный директор ГК«АВТОDOM» Андрей Ольховский. – В ближайшем будущем мы планируем выпуск облигаций и привлечение публичного финансирования. Чтобы успешно развиваться в этом направлении, нам необходимо быть на передовой самых современных трендов бизнеса».

Внедрение новой комплексной системы управления автобизнесом позволит сформировать единое информационное пространство. DMS платформа поможет логически связать и автоматизировать бизнес-процессы: продажи автомобилей, запчастей, услуги послепродажного обслуживания, и оперативно собирать централизованную отчетность по всем направлениям.

Общий тренд на диджитализацию требует от бизнеса внедрения новых технологий и маркетинговых инструментов для повышения качественных характеристик бизнеса. Синергия лучших практик двух крупных успешных российских автомобильных холдингов позволит автоматизировать ряд операционных процессов, внедрить технологии искусственного интеллекта и машинного обучения и выйти на качественно новый уровень.

Консолидация работы департамента финансовых услуг расширит портфель финансовых и страховых партнеров компаний и позволит выводить на рынок собственные продукты, которые будут максимально выгодны как для клиентов, так для дилеров и партнеров. Объединение усилий в сегменте продаж автомобилей с пробегом направлено на модернизацию системы оценки и выкупа, получение наиболее выгодных условий работы с партнерами и расширение складов.

Данный шаг не свидетельствует о полном объединении компаний. Дилерские центры ГК «АВТОDOM» продолжат работать под брендом «АВТОDOM». Компания специализируется на продажах и обслуживании автомобилей классов премиум и люкс. Дилерские центры ГК «АвтоСпецЦентр» продолжат работать под брендом «АСЦ». Компания специализируется на продажах и обслуживании автомобилей массового сегмента, развивает продажи китайских брендов и коммерческого транспорта.

«В этом году действительно произошли сделки по продаже нескольких дилерских центров премиальных брендов «АСЦ» в «АВТОDOM». При этом каждая из сторон решила свои задачи – мы со своей стороны существенно снизили кредитную нагрузку «АСЦ» и сократили ежемесячные выплаты. Таким образом у компании появилось больше оборотных средств на развитие бизнеса. В наших планах нет полного объединения с ГК «АВТОDOM». Объединение управляющих компаний поможет нам внедрить лучшие технологические практики и взаимодействовать с наиболее компетентными специалистами «АВТОDOMa», – подчеркнул генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: ГК «АВТОDOM»