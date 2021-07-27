Расширена возможность информирования автовладельцев об отзывных кампаниях

Росстандарт совместно с компанией «Полилог» реализуют пилотный проект по цифровизации взаимодействия между автопроизводителями, дилерами и ведомством. В рамках него полностью цифровые отзывные кампании были запущены автопроизводителями «Тойота» и «Фольксваген». Учитывая данный опыт, до конца года Росстандарт разрабатывает систему личных кабинетов, которая позволит быстро получать информацию от всех производителей и продавцов о транспортных средствах, которые подлежат бесплатному ремонту в рамках отзывной кампании, а также о фактах проведения такого ремонта, сообщает пресс-служба Росстандарта.

До сих пор процесс запуска кампании по отзыву и ремонту машин был многоэтапным и мог занимать более 10 дней. Сначала производитель или официальный представитель марки направлял на бумажном носителе в Росстандарт материалы об инициировании отзыва транспортных средств в соответствии с положениями главы 7 закона о техрегулировании с сопроводительным письмом, документы проходили в установленном порядке регистрацию в системе документооборота ведомства и направлялись ответственному исполнителю.

Теперь же автопроизводители смогут передать все данные Росстандарту в электронном виде за несколько минут. Подписав все документы электронной цифровой подписью, автопроизводитель сможет в кратчайшие сроки приступить к одному из главных этапов отзывной кампании – информированию владельцев автомобилей о необходимости предоставления на ремонт транспортного средства.

В 2022 году стартует третий этап цифровизации взаимодействия – проактивное информирование владельцев автомобилей с помощью портала госуслуг. Автовладельцам будет достаточно указать VIN-код автомобиля в личном кабинете на портале госуслуг, и, в случае если автомобиль попадает в отзывную кампанию, им просто придет оповещение с указанием дальнейших действий.

Пока уведомление владельца автомобиля о выявленном дефекте производится по почте или телефону. Также сведения о проводимых отзывных кампаниях производители получают из сайтов Росстандарта и собственных сайтов автопроизводителей, а также из новостей в СМИ. Узнать, требуется ли в отношении автомобиля проведение ремонтного воздействия, можно в интерактивном поиске на сайте Росстандарта.

Однако такого информирования недостаточно: по словам представителей «Тойота» и «Фольксваген», чем старше автомобиль, тем больше вероятность, что не удастся найти его владельца. Он может сменить контакты, переехать или перепродать машину. Новостями в СМИ также интересуются не все. Поэтому средняя «выполняемость» отзывных кампаний не превышает 20% – остальные владельцы машин так и не узнают о возможности бесплатного ремонта.

Возможность быстро узнать о том, что автомобиль находится в списке на бесплатный ремонт, позволит владельцам вовремя получить эту важную информацию и записать на прохождение бесплатного ремонта, что в конечном счете повышает безопасность на дорогах. Ведь дефекты транспортных средств, по которым инициируются отзывные кампании, потенциально опасны и для владельца машины, и для остальных участников дорожного движения. Ожидается, что после запуска проактивного информирования владельцев машин, эффективность отзывных кампаний повысится минимум на треть. А со временем, когда все больше людей узнает об этой возможности на портале госуслуг, она станет еще выше.

Автоматизация взаимодействия и запуск проактивного информирования не потребуют значительных затрат от производителей автомобилей – подключение к сервису бесплатно. Ожидается, что после запуска системы личных кабинетов, к сервису подключатся большинство автопроизводителей и представителей иностранных изготовителей транспортных средств.Мероприятия по автоматизации и цифровой трансформации процессов Росстандарт осуществляет в рамках ведомственной программы цифровой трансформации Росстандарта на 2021-2023 годы.

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Фото: Росстандарт