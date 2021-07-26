Kia раскрыла подробности об обновленном Cerato для России

Компания Kia Russia & CIS сертифицировала обновленный седан Kia Cerato для российского рынка. Производство новинки будет налажено на калининградском заводе «Автотор», а у дилеров обновленный седан появится в сентябре 2021 года. Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях модели и ценах будет представлена позднее, сообщает пресс-служба Kia.

На российском рынке обновленный Kia Cerato будет доступен с бензиновыми двигателями 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 л.с. и 150 л.с. соответственно, которые адаптированы для работы на бензине АИ-92. Первый двигатель будет предлагаться как с механической, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. В версии с 2,0-литровым мотором доступна только автоматическая трансмиссия. Обновленный Cerato имеет привод на переднюю ось.

Обновленный Cerato станет первой моделью Kia, которая выйдет на российский рынок с новым логотипом бренда. Расширен список опций комфорта и безопасности, обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система. Cerato также станет первой моделью Kia на российском рынке, оснащенной заводским комплексом телематики Kia Connect.

Габаритная длина обновленного Kia Cerato составляет 4640 мм, колесная база 2700 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1450 мм. Переднюю часть автомобиля отличают тонкие светодиодные основные фары, визуально объединенные с широкой решеткой радиатора, также получившей стильные очертания. Передний бампер с интегрированными дневными ходовыми огнями приобрел спортивный облик, а очертания широкого нижнего воздухозаборника вызывают ассоциации с крылом истребителя. Задняя часть имеет выраженную горизонтальную архитектуру, основным элементом которой стала рельефная, трехмерная комбинация фонарей, визуально объединенных полосой по всей ширине автомобиля. Для обновленного Kia Cerato будут предложены колесные диски нового, более спортивного дизайна, в размерности 16 и 17 дюймов.

В интерьере обновленного Kia Cerato дисплей мультимедийной системы увеличен с 8” до 10,25”, а экран цифровой приборной панели также имеет ширину 10,25 дюймов. Новый блок сенсорных переключателей создает удобное и комфортное управление мультимедийной и навигационной функциями.

Фото: Kia