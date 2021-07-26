Испанский авторынок в июне продолжил расти на низкой базе

Испанский авторынок в июне увеличился на 17,1% и составил 96785 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), положительная динамика по-прежнему обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с июнем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 25,8% ниже. По итогам шести месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 456833 единиц (+34,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июне стал Volkswagen, реализовавший 8819 автомобилей (+13,4%). На втором месте идет Toyota, которая увеличила продажи на 54% до 8222 единиц. Третью строчку занимает местный SEAT, чей результат составил 7521 машину (+17,7%). Замыкают пятерку лидеров KIA (7270 шт., +72%) и Hyundai (6124 шт., +44,3%).

Фото: AutoWP.ru