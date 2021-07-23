Mercedes-Benz намерен полностью перейти на электромобили к 2030 году

Компания Mercedes-Benz к концу текущего десятилетия готовится полностью перейти на электрическую тягу везде, где это позволят условия рынка. В ходе этой ускоренной трансформации Mercedes-Benz будет твердо придерживаться своих целей в отношении прибыльности, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Согласно этим целям совокупная доля подключаемых гибридов и чисто электрических автомобилей (xEV) в общем объеме продаж должна достичь 50% к 2025 году. Также предполагается рыночный сценарий, согласно которому к концу текущего десятилетия электромобили по большей части заменят собой автомобили с ДВС.

Так, к 2022 году во всех сегментах, где представлен бренд Mercedes-Benz, будут предлагаться его аккумуляторные электромобили (BEV). Начиная с 2025 года все новые автомобильные платформы будут исключительно электрическими, а клиенты в случае каждой модели получат возможность выбора ее полностью электрической альтернативы.

Концерн значительно ускоряет инвестиции в исследования и разработки. В период между 2022 и 2030 гг. планируется инвестировать в целом свыше 40 млрд евро в аккумуляторные электромобили. Благодаря заблаговременным инвестициям в гибкое производство и применению ультрасовременной системы производства MO360, предприятия Mercedes-Benz уже сегодня способны выпускать крупными сериями электромобили на аккумуляторных источниках питания. Со следующего года на семи производственных площадках, распложенных на трех континентах, с конвейера будет сходить восемь электрических моделей Mercedes-Benz. Как отметил Ола председатель правления Daimler AG и Mercedes-Benz AG Каллениус, передовая флагманская модель EQS знаменует собой лишь начало этой новой эры для Mercedes-Benz.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ можно увидеть здесь.

Фото: Mercedes-Benz