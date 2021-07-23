Представлена гибридная версия нового Kia Sportage

Компания Kia представила в Корее гибридную версию пятого поколения кроссовера Kia Sportage. Продажи нового Kia Sportage HEV на экспортных рынках начнутся в четвертом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба корейской марки. Новинка расширит предложение в линейке силовых установок пятого поколения Kia Sportage. Изначально в эту линейку входили бензиновый двигатель с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива 1,6 T-GDi и дизельный двигатель R2.0. В дальнейшем предполагается появление также гибрида с возможностью подзарядки от внешнего источника Sportage PHEV.

Силовая установка Kia Sportage HEV создана на базе двигателя 1,6 T-GDi, в паре с которым работает интегрированный с 6-ступенчатой трансмиссией тяговый электромотор мощностью 60 л. с. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 230 л.с., а крутящий момент – 350 Нм. Гибридная версия будет предложена в переднеприводном исполнении. Компактная батарея литий-ионных аккумуляторов обеспечивает запас энергии 1,49 кВт/ч – электродвигатель вступает в работу, помогая бензиновому силовому агрегату. Это позволило улучшить экономичность: расход топлива кроссовера составляет 6,0 л/100 км в комбинированном цикле.

Для улучшения ходовых качеств Sportage HEV оснащен двумя новейшими разработками Kia, ориентированными именно на модели с гибридными силовыми установками. Это система поддержания плавности хода E-Ride и электронная система улучшения управляемости E-Handling.

Напомним, на старте продаж новый Kia Sportage будет доступен с двигателем 1,6 TGDI с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Мощность такого двигателя составит 180 л. с., а крутящий момент 265 Нм. Второй вариант – 2,0-литровый дизельный двигатель R2.0 мощностью 186 л.с. и с крутящим моментом 417 Нм. Двигатель 1,6 TGDI агрегатируется с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT) или с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель R2.0 предлагается с модернизированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Впервые для Kia Sportage будет доступна функция Terrain Mode, которая позволяет электронике применять оптимальные режимы работы двигателя, рулевого управления, трансмиссии и других систем для езды по разным типам покрытия.

Новое поколение Sportage имеет компактную колесную базу – 2755 мм. Ширина автомобиля составляет 1865 мм, габаритная длина – 4660 мм, а высота – 1660 мм. Объем багажника равен 637 л, а при сложенных задних сиденьях образуется ровный пол для погрузки крупногабаритных предметов. Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях.

Стоит отметить, что новый Kia Sportage уже вызвал рекордный спрос на рынке Кореи. За первые 10 дней после премьеры модели было подано более 22 тыс. предварительных заявок, в том числе около 16 тысяч – только в первый день приема заказов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение Kia Sportage выйдет на российский рынок в первой половине 2022 года. В России Kia Sportage представлен с 2010 года и за это время общий объем продаж этого кроссовера превысил 300 тыс. единиц.

Какие еще обновления можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Kia