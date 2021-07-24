Новая Opel Astra может появиться в России

Новая Opel Astra, премьера которой состоялась недавно, может появиться на российском рынке. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Opel Россия, однако возможные сроки начала продаж модели в России не назвали. Напомним, производство новинки стартует на заводе Opel в Рюссельсхайме осенью 2021 года. В Европе новую Opel Astra можно заказать уже с осени, а первые клиенты получат свои автомобили в начале 2022 года.

В этом году новая Opel Astra выходит в виде спортивной пятидверной модели с купеобразным силуэтом и увеличенным по сравнению с предшественником внутренним пространством. Новинка базируется на третьем поколении модульной платформы EMP2. Длина автомобиля составляет 4374 мм, ширина – 1860 мм. Таким образом, новое поколение Astra всего на 4 мм длиннее, чем раньше, однако благодаря короткому переднему свесу обладает колесной базой 2675 мм (+13 мм). Трансформируемый багажный отсек пятиместного автомобиля оснащен регулируемым полом и обладает вместимостью до 422 л.

Шестое поколение Opel Astra дебютирует с новым оформлением передней части – фирменным элементом Opel Vizor, а также с последней версией матричных фар Intelli-Lux LED со 168 светодиодными элементами. Салон автомобиля отличают полностью цифровую приборную панель Pure Panel с широкоформатными дисплеями и интуитивным управлением, а также эргономичные активные сиденья с отделкой из кожи или алькантары по выбору. В числе инновационных систем новинка получила круиз-контроль с функцией Stop-and-go, проекционный дисплей, систему частично автономного вождения Intelli-Drive 2.0 и различные системы, которые облегчают процесс парковки и маневрирование в городском потоке транспорта.

Впервые новая Opel Astra с самого начала будет доступна как с электрифицированным приводом в виде мощных подключаемых гибридов, так и с экономичными бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 110 л.с. до 225 л.с. (суммарная мощность системы привода), которые работают в комбинации с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 8-ступенчатой АКП.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Opel