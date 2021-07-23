«Японцы», «немец», «француз» и «кореец»: самые популярные SUV в Москве и Питере

Если в целом по России за последние 15 лет лидерами рынка новых SUV были лишь 3 модели (об этом можно прочесть здесь), то в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге – 5 и 4 соответственно. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев соответствующую статистику за 2007 – 2021 годы.

Так, по данным агентства, в Москве за это время самыми популярными моделями в сегменте кроссоверов и внедорожников становились следующие: Nissan Qashqai (2007 – 2011), Volkswagen Tiguan (2012), Renault Duster (2013 – 2014), Nissan X-Trail (2015 – 2016) и Hyundai Creta (2017 – 2021).

В Северной столице расклад практически такой же, только лидерство Renault Duster продлилось не два года, а четыре – с 2013-го по 2016-й. Иными словами, Nissan X-Trail в Питере не становился бестселлером рынка SUV. А остальные модели ими были, причем в те же годы, что и в Москве: Nissan Qashqai (2007 – 2011), Volkswagen Tiguan (2012), Renault Duster (2013 – 2016) и Hyundai Creta (2017 – 2021).

Таким образом, в обоих столичных мегаполисах самыми популярными SUV за последние 15 лет были представители Японии, Германии, Франции и Южной Кореи.

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Фото: официальные сайты производителей