Завод «Мазда Соллерс» уходит на летние каникулы

Завод «Мазда Соллерс» приостановит производство автомобилей с 26 июля по 8 августа в связи с летним корпоративным отпуском и проведением планового технического обслуживания оборудования. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», добавив, что предприятие во Владивостоке с 9 августа возобновит работу в прежнем режиме – в две смены, 5 дней в неделю.

По итогам первого полугодия 2021 года завод «Мазда Соллерс» произвел 11579 автомобилей Mazda. В настоящее время на предприятии выпускаются кроссоверы Mazda CX-5, Mazda CX-9, Mazda CX-30, а также седан Mazda6.

Напомним, «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» – совместное предприятие компаний Mazda Motor Corp. и «Соллерс», созданное на принципах партнерства 50/50. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в проект составил около 10 млрд рублей.

Фото: «Мазда Соллерс»