Chery Tiggo 4 получил новые комплектации

Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Tiggo 4 в новых комплектациях Trek и Travel, которые в ассортименте комплектаций займут промежуточное положение. Таким образом, Chery Tiggo 4 стал доступен для покупки в семи комплектациях: Base, Comfort, Luxury, Travel, Techno, Trek и Cosmo, сообщает пресс-служба китайской марки.

Кроссовер Tiggo 4 в комплектации Base (от 1 млн 129 тыс. 900 руб.) предлагает электроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер, обогрев передних сидений, боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом и повторителями поворотов, четыре электростеклоподъемника, LED-ходовые огни, литые диски R16, датчики давления в шинах (TMPS) и новейшую систему курсовой устойчивости от Bosch версии 9.3, которая включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему динамической стабилизации (ESP), помощника при экстренном торможении (HBA), систему удержания при старте в гору (HSA), систему контроля тягового усилия (TCS) и многое другое. Автомобиль предлагается с бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л. с.) и механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Автомобиль в комплектации Comfort (от 1 млн 229 тыс. 900 руб.) в дополнение к Base оснащается бесключевым доступом в автомобиль и бесключевым запуском двигателя, мультифункциональным кожаным рулем, обогревом рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, кожаным салоном, круиз-контролем, камерой заднего вида, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона. Версия агрегатируется атмосферным бензиновым двигателем объемом 1.5 литра (113 л.с.) и МКП.

В комплектации Luxury (от 1 млн 309 тыс. 900 руб.) покупателям, помимо оснащения Comfort, также доступен электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, а центральная консоль включает элементы салона верcии Cosmo. На автомобиль устанавливается двигатель объемом 1.5 литра (113 л.с.) в сочетании с вариатором.

Силовой агрегат на Tiggo 4 в комплектации Travel (от 1 млн 389 тыс. 900 руб.) такой же, как и в Luxury. Список оборудования включает в себя в дополнение литые 17-дюймовые диски, панорамный люк, боковые передние подушки безопасности, обогрев задних сидений, электрорегулировки водительского сидения и электропривод складывания зеркал.

В кроссовере Tiggo 4 комплектации Techno (от 1 млн 419 тыс. 900 руб.) доступны двухцветные литые 18-дюймовые диски, полный «зимний пакет» (обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), шесть динамиков и 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, а также реализована система распознавания жестов (жестами можно переключать аудиофайлы и радиостанции, регулировать громкость, а также управлять системой кондиционирования в салоне). Кроссовер оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 2.0 литра (122 л.с.) и CVT7.

Новая комплектация Trek (от 1 млн 449 тыс. 900 руб.) оснащается турбированным двигателем объемом 1.5 л., 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. В таком автомобиле также, как и в исполнении Travel, есть панорамный люк и литые 17-дюймовые диски.

Перечень оборудования топовой комплектации Cosmo (от 1 млн 499 тыс. 900 руб.) включает в себя основное оснащение комплектаций Techno и Trek (за исключением панорамного люка), и дополнено боковыми передними подушками, шторками безопасности и функцией дистанционного запуска двигателя.

Фото: Chery