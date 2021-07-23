Объявлены цены на обновленный спорт-седан Genesis G70

Компания Genesis объявила цены на первую партию обновленного спорт-седана Genesis G70. Новинка будет доступна в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate – по цене от 3 млн 100 тыс. рублей до 4 млн 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Модель получила фирменные фары Quad Lamps, ставшие визитной карточкой всех автомобилей Genesis, и решетку радиатора в форме фамильного герба Crest Grille. Кроме того, внешний вид обновленного Genesis G70 отличают сдвоенные линии задних фонарей и крупная надпись Genesis на крышке багажника, а также хромированные патрубки выхлопной системы и диффузор заднего бампера, сообщает пресс-служба корейской марки.

Что касается интерьера Genesis G70, приборная панель Supervision с 8-дюймовым цветным экраном отличается высокой четкостью изображения и информативностью. Для более старших комплектаций предлагается новая полностью цифровая 3D-приборная панель с диагональю 12,3 дюйма, отличающаяся еще большей функциональностью. В центре передней консоли разместился более крупный 10,25-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, получивший обновленный пользовательский интерфейс. А двойные звукоизолирующие окна передних дверей значительно снижают уровень шума в салоне, повышая акустический комфорт.

В России обновленный Genesis G70 будет впервые предлагаться с бензиновым 3,3-литровым агрегатом V6 с двойным турбонаддувом, развивающим 370 л.с, а также T-GDI, 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым силовым агрегатом, доступном в 197-сильной и 247-сильной версиях. Двигатели будут сочетаться с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Уже в базовой версии обновленный Genesis G70 традиционно оснащается системой полного привода. Впервые на российском рынке модель получит спортивные версии с задним приводом, доступным с двигателями объемом 2,0 л (247 л.с.) и 3,3 л (370 л.с.).

Стоит отметить, что помимо обновленного спорт-седана G70 осенью 2021 года Genesis представит в России новый кроссовер GV70. В компании рассчитывают, что новинки помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70 – первый среднеразмерный SUV в линейке Genesis. По прогнозам компании, новый GV70 сможет стать второй по популярности моделью бренда в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 1335 автомобилей, что на 99% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с первой половиной 2020 года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года.

Бестселлером Genesis на российском рынке в отчетный период стал первый кроссовер марки – GV80, вышедший на российский рынок в декабре прошлого года. За январь-июнь 2021-го было реализовано 853 автомобиля этой модели. Второе место по популярности занял бизнес-седан G80 с показателем 291 проданный автомобиль. Замыкает тройку лидеров флагманский седан Genesis G90, который в первом полугодии нашел 87 покупателей.

Фото: Genesis