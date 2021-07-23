Выпуск легковых автомобилей в июне вырос на 17%

По данным Росстата, за шесть месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 736 тыс. легковых автомобилей, что на 44,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июне было выпущено 122 тыс. машин – это на 16,9% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что калининградский «Автотор» начал производство кроссовера Hyundai Tucson нового поколения. С конвейера завода Haval в Тульской области сошел 30-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2019 года. Кроме того, из-за нехватки электронных компонентов в прошлом месяце приостанавливали выпуск автомобилей АВТОВАЗ и производственная площадка «Фольксваген Груп Рус» в Нижнем Новгороде. А московский завод Renault приостанавливал свой конвейер на время планового корпоративного отпуска.

Производство грузовых автомобилей в январе-июне составило 85,6 тыс. единиц, что на 59,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков – это на 78,9% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в июне увеличил производство на 37%, выпустив 4382 машинокомплекта.

Фото: «Автотор»