АВТОВАЗ уходит на плановые летние каникулы

АВТОВАЗ и предприятие LADA Ижевск уходят в плановый корпоративный отпуск, который продлится с 26 июля по 15 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа, отметив, что корпоративный отпуск плановый и никак не связан с наличием электронных автокомпонентов. В компании заверили, что в дилерской сети есть достаточный запас автомобилей LADA. Группа АВТОВАЗ возобновит производственную деятельность 16 августа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ планирует ввести с 6 сентября по 31 ноября увеличенный на 1 час рабочий день в подразделениях, связанных с производством автомобилей. Дополнительное рабочее время смен связано с продолжающимся ростом российского автомобильного рынка и необходимостью более чем на 10% увеличить производственный план. Оплата дополнительного рабочего времени будет производиться в двойном размере. Вместе с тем до сентября 2021 года АВТОВАЗ планирует нанять дополнительно более 1500 сотрудников на производственную площадку в Тольятти для удовлетворения растущего спроса.

Так, в июне АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 40096 автомобилей LADA – это на 43% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 200219 машин, что на 51% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA составила 23% (+2,2 п.п. к первому полугодию 2020 года), что является лучшим показателем за последние 10 лет.

По словам президента АВТОВАЗа Николя Мора, в течение оставшейся части года объем продаж на российском авторынке будет во многом зависеть от возможностей поставок в связи с текущей мировой ситуацией с нехваткой электронных компонентов. «Мы также видим некоторую неопределенность в отношении потребительского спроса в четвертом квартале, в котором мы приветствовали бы возобновление мер государственной поддержки. В целом мы считаем, что итоги года могут быть даже выше, чем прогнозируемый рост в 10% относительно 2020 года – рынок может превысить 1,8 млн автомобилей», – отметил глава АВТОВАЗа.

Фото: АВТОВАЗ