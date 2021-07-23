Lexus RX в 1 полугодии установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Lexus в первом полугодии 2021 года реализовали 10508 автомобилей, что на 23,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Lexus сохраняет третье место в сегменте производителей премиальных автомобилей, сообщает пресс-служба японской марки.

Самой популярной моделью Lexus в январе-июне 2021-го остался премиальный кроссовер RX, который выбрали 4969 российских покупателей (+15,4%). В результате эта модель установила новый рекорд продаж за всю историю бренда в России. Компактный кроссовер Lexus NX разошелся в количестве 2316 единиц, что на 26,8% больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечается, появление в продаже недавно представленного абсолютно нового Lexus NX похволит этой модели повторить успех ее «старшего брата» – Lexus RX и разовьет общий рост продаж бренда на российском рынке. Также в тройку наиболее популярных моделей Lexus в России вошел флагманский внедорожник LX с показателем 1630 проданных автомобилей (+33,6%).

Добавим также, что в июне российские дилеры Lexus начали продажи обновленного флагманского седана Lexus LS. Кроме того, в апреле компания Lexus представила обновленный бизнес-седан Lexus ES, который появится и на российском рынке.

Фото: Lexus