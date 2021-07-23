Мировой авторынок в июне сбавил темпы роста

Мировой авторынок в июне увеличился на 5,6% до 7 млн 007 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам шести месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 42 млн 012 тыс. единиц (+27,9%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1 млн 916 тыс. машин, на 12,9% ниже показателя годичной давности. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется второй месяце подряд, что обусловлено высокой базой прошлого года, когда китайский авторынок показал рост благодаря отложенному покупательскому спросу, сформировавшемуся в период карантина из-за пандемии коронавируса, а также скидкам и акциям автопроизводителей и дилеров. В Америке было реализовано 1 млн 297 тыс. автомобилей – на 16,6% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне увеличились на 12,1% до 1 млн 333 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 409,6 тыс. единиц (+21,8%). В Южной Америке местные дилеры продали 204,4 тыс. автомобилей, что на 29,1% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (361,5 тыс. шт., +5,6%), Канаду (166 тыс. шт., +6,5%) и Корею (162,2 тыс. шт., -20%).

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