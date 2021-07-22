Компания Lamborghini выпустила 15-тысячный кроссовер Urus спустя три года после выхода модели на мировой рынок. Таким образом, установлен новый рекорд в истории компании за столь короткие сроки с момента запуска модели, сообщает пресс-служба Lamborghini.

Юбилейный Urus, предназначенный для британского рынка, получил цвета и элементы отделки из нового дизайн-пакета Graphite Capsule. Экстерьер выполнен в новом оттенке Grigio Keres Matt с некоторыми элементами в цвете Verde Scandal. Двухцветный интерьер сочетает в себе оттенки Nero Ade и Verde Scandal.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Нм уже при 2250 оборотах в минуту. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч – за 12,8 секунды. Максимальная скорость Urus составляет 305 км/ч, что делает его одним из самых быстрых супер-SUV из существующих на сегодняшний день.

С момента мировой премьеры в 2017 году Urus способствовал заметному росту продаж Automobili Lamborghini. В 2019 году, который стал первым полным годом продаж с момента выхода модели на рынок, общие объемы выручки компании удвоились. Кроссовер Urus – это самая продаваемая модель Lamborghini на сегодняшний день.

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Фото: Lamborghini