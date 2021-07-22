АВТОВАЗ начал прием заказов на обновленную Niva Bronto

АВТОВАЗ начал прием заказов на обновленный внедорожник Niva Bronto. Модель создана на базе 3-дверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал. Модификация Bronto предлагается в двух вариантах исполнения – Luxe и Prestige, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Комплектация Luxe включает в себя стандартные металлические бамперы, рейлинги, расширители колесных арок, диски 15”с шинами МТ. В исполнении Prestige, помимо вышеперечисленного, автомобиль дополнен оригинальной решеткой радиатора и массивными пластиковыми бамперами, защитой порогов, пластиковыми накладками колесных арок и противотуманными фарами.

Для обеих модификаций доступно дополнительное сертифицированное оборудование, например установка световой панели на крышу, а также специальная окраска «Камуфляж».

Внутри Niva Bronto получила полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продаетсся под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. В настоящее время стоимость модели составляет от 632,9 тыс. рублей.

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Фото: АВТОВАЗ