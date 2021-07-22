УАЗ в 1 полугодии произвел 20,5 тысячи автомобилей

Ульяновский автозавод по итогам первого полугодия 2021 года выпустил 20446 автомобилей. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс», отметив, что наиболее массовыми моделями на конвейере предприятия в отчетный период стали флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» (8373 шт.) и СГР (7205 шт.).

Напомним, за шесть месяцев 2021 года Ульяновский автозавод увеличил продажи в России на 7% до 13176 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,5% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Стоит отметить, что в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Кроме того, новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Ульяновский автозавод приступил к выполнению заказа Минпромторга РФ, в рамках которого произведет 138 школьных автобусов и 579 машин скорой помощи, большая часть которых будет поставлена заказчику в августе и сентябре 2021 года.

Во сколько обходится содержание УАЗа «Патриот» (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: УАЗ