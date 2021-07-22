Рассекречена спортивная версия нового Kia Sportage

Компания Kia ведет испытания новой версии кроссовера Sportage пятого поколения под названием GT Line, которая будет отличаться от других вариантов спортивными элементами экстерьера и салона. Первые шпионские фотографии автомобиля опубликовало издание TheKoreanCarBlog.

Судя по снимкам, новый Kia Sportage GT Line получит большие черные диски особого дизайна, а в салоне установят специальные спортивные кресла с усиленной боковой поддержкой и надписями «GT Line». Предположительно, техническая составляющая модели изменениям не подвергнется, пишет портал Autonews.ru.

Компания Kia полностью раскрыла технические характеристики кроссовера Sportage нового поколения в начале июля 2021 года. На старте продаж новинка будет доступна с двигателем 1,6 TGDI с турбонаддувом и системой непосредственного впрыска топлива. Мощность такого двигателя составит 180 л. с., а крутящий момент 265 Нм. Второй вариант – 2,0-литровый дизельный двигатель R2.0 мощностью 186 л.с. и с крутящим моментом 417 Нм. Двигатель 1,6 TGDI агрегатируется с 7-ступенчатой преселективной трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT) или с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Двигатель R2.0 предлагается с модернизированной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Позже у Kia Sportage появятся гибридная силовая установка (HEV) и гибридная силовая установка с возможностью подзарядки от внешнего источника (PHEV, plug-in hybrid).

Впервые для Kia Sportage будет доступна функция Terrain Mode, которая позволяет электронике применять оптимальные режимы работы двигателя, рулевого управления, трансмиссии и других систем для езды по разным типам покрытия.

Новое поколение Sportage имеет компактную колесную базу – 2755 мм. Ширина автомобиля составляет 1865 мм, габаритная длина – 4660 мм, а высота – 1660 мм. Объем багажника равен 637 л, а при сложенных задних сиденьях образуется ровный пол для погрузки крупногабаритных предметов. Новое поколение Sportage станет первым в истории Kia автомобилем, который в зависимости от региона будет предлагаться в длиннобазной или короткобазной версиях.

Стоит отметить, что новый Kia Sportage уже вызвал рекордный спрос на рынке Кореи. Предварительные заказы на кроссовер превысили 16 тыс. единиц в первый день приема заявок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новое поколение Kia Sportage выйдет на российский рынок в первой половине 2022 года. В России Kia Sportage представлен с 2010 года и за это время общий объем продаж этого кроссовера превысил 300 тыс. единиц.

Фото: Thekoreancarblog.com